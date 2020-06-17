 ولي عهد أبو ظبي يؤكد رفض الإمارات القاطع لضم الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية - بوابة الشروق
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ولي عهد أبو ظبي يؤكد رفض الإمارات القاطع لضم الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية

هدى أمين
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 11:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 11:03 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن ولي عهد أبو طبي، الشيخ محمد بن زايد، أكد للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، تضامن الإمارات مع الأردن ورفضها القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تعهد بضم المستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية بينها غور الأردن، وسيقدّم اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل، إستراتيجيته لتنفيذ ذلك.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة والجولان السوري في الحرب، التي بدأت في الـ5 من شهر يونيو 1967.

ويسود الأراضي الفلسطينية حالة غليان منذ إعلان إسرائيل خطتها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

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