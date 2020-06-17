محافظ الوادي الجديد: إرتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 152 حالة

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قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة سجلت 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركز الخارجة، ليرتفع اجمالى عدد المصابين إلى 152 حالة منهم 11 وفيات.

وشدد الزملوط على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.



وأضاف محافظ البحر الأحمر، أنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التى تظهر عليها الأعراض.

بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين، وأنه سيتم وقف وسائل النقل الجماعى من وإلى مركز الداخلة بداية من السبت المقبل فى حالة تزايد الإصابات.



وأضاف أنه تم تعافى 77 مصاب حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد 362 مواطن، بجانب الإلتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى، مشددا على ضرورة الإلتزام بمواعيد الحظر، بالاضافة إلى ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة فى حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.