الكرملين: لا مواعيد نهائية لتنفيذ الاتفاقات بين بوتين وبايدن في قمة جنيف

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد مواعيد نهائية لتنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها بين بلاده والولايات المتحدة بعد قمة الرئيسين بوتين وبايدن أمس الأربعاء في جنيف.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس:" سيستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق تلك الآراء ،التي تم التعبير عنها في سياق محادثات الأمس بالقمة".

وأضاف أن "الرؤساء يتحدثون عن القضايا من الناحية المفاهيمية، وبعد ذلك سيأتي دور الخبراء لترجمة هذه المفاهيم عمليا، ولكن هذا سيكون عملاً صعبا ومضنيا وسيستغرق شهورا".

وتابع بيسكوف: "نحن نتحدث عن إطلاق آليات مثل الاستقرار الاستراتيجي، وهذه مفاوضات تجري على أي حال بمشاركة عدد كبير من الإدارات من كلا الجانبين، ولذلك لا توجد مواعيد نهائية لتنفيذ ما تم الاتفاق علية أثناء القمة".

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، عقدا القمة الأولى بينهما أمس الأربعاء في جنيف لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الدولية. واستغرقت المحادثات بين الرئيسين ما يقرب من 5 ساعات، وصدر عنها إعلان مشترك بشأن إطلاق "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي" بين البلدين.