وزير الخارجية الماليزي يجري زيارة عمل لمصر يومي الأحد والاثنين

يجري وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، زيارة عمل إلى مصر يومي 20 و21 يونيو الجاري، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الماليزية.

وأوضحت الخارجية الماليزية في بيان لها نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم الخميس، أن زيارة هشام الدين لمصر ستكون الزيارة الأولى من نوعها لدولة في شمال إفريقا منذ توليه منصبه في شهر مارس الماضي، ومن المقرر أن يلتقي الوزير الماليزي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب لقاء نظيره المصري سامح شكري.

جدير بالذكر أن مصر وماليزيا تتمتعان بعلاقات وثيقة، يعززها التعاون الثنائي بينهما في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والسياحة والشئون الدينية.