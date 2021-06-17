حبس موظف مطار القاهرة 3 سنوات لاتهامه بتصوير الفتيات

قضت محكمة جنح النزهة برئاسة المستشار عمرو مختار، اليوم الخميس، بمعاقبة موظف بمطار القاهرة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه بسمة بشاى وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدمة فى الواقعة.

وكانت النيابة أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة بانتهاك حرمة فتاة بتصويرها دون رضائها بمطار القاهرة.

وذكرت النيابة العامة فى بيان، أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت أول أمس تداول تصوير أذاعته فتاة بموقع للتواصل الاجتماعى تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها، ثم فى صباح اليوم التالى تلقت النيابة العامة بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوى لتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوى.