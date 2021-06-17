قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القطاع التجارة الداخلية لديه آلية دراسة مميزة في الأسواق من خلال لجنة المبيدات ولجنة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى قدرة القطاع على التنبؤ بما يمكن حدوثه للأسواق في أي مرحلة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المواجهة» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه تتم مراقبة أسعار الخضروات والفواكه في أسواق الجملة والتجزئة، لافتًا إلى أن الوزير علي المصيلحي وكذا جهات سيادية تيطلع على هذه الأسعار بشكل يومي.

وشدد على أن أي تباين في الأسعار تتم مواجهته على الفور بإجراءات حاسمة، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تساهم في ضبط الأسعار في الأسواق بشكل كامل.

وأكد «خليل»، أن ضبط الأسعار في الأسواق يتم من خلال إلزام المصنع الذي يُنتج السلعة، بإصدار فاتورة مدون عليها سعر البيع للمستهلك، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تساهم في ضبط الأسعار في الأسواق وبالتالي لا يمكن زيادتها بوصولها للمستهلك، علمًا بأن الاختلاف قد يحدث من مصنع إلى آخر.

وأوضح أن الوزارة تجري مراقبة على البيع في المحلات وتطمئن على تشابه السعر المحدد للمستهلك مع السعر الذي يتم البيع به بشكل نهائي.

وكان الوزير على المصيلحي قد وجه قبل أسابيع، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 25%.

ويبلغ عدد المجمعات الاستهلاكية 1350 مجمعًا، شهد الكثير منها أعمال تطوير كثيرة وإدخال نظام الباركود بها سهَّل متابعة حركة السلع بها ومعرفة السلع التي يزيد عليها الطلب لضخها.

