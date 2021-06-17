أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن العمالة المصرية جيدة، ولكن علينا أن نزيل من عليها التراب"، وعلي الشباب أن يدرك أن الشغل ليس عيبا.

جاء ذلك بورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال" وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

وأكد الوزير أن "العماله المصرية جيد ولكن علينا أن نزيل من عليها التراب"، وعلي الشباب أن يدرك أن الشغل ليس عيب قائلا:" مش عيب تشتغل سباك أو كهربائي وعندنا نماذج ناجحة كتير ولابد أن نوعي الشباب بذلك.. والشغل عمره ما كان عيب.. والرسول كان راعي غنم ولكن العيب في أنه يكون الشاب عواطلي ومش لاقي يصرف علي نفسه.. وبنشوف عمال شغاليين يوميتهم بتوصل 600 جنيه في اليوم".

وأكد علي أن الدولة المصرية استوعبت عمالة كثير منذ 2011 سواء من ليبيا أو العراق، والأرقام كانت بالملايين، والمشروعات القومية من الإسكندرية لأسوان هي ما ساعدت في ذلك، مؤكدا علي أن تحقيق التوازن فى الرواتب من شأنها أن يكون له دور فى أزمة البطالة فى مصر، والدليل ما يحدث فى أزمة التوكتوك، مشيرا إلي أن تحديد حد أدني مناسب من شأنها أن يتغلب علي الإشكالية.

وبشأن الأوضاع في ليبيا قال الوزير:" رأينا جميعا زيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء في ليبيا وعقد عدد من الأتفاقيات بشأن تبادل العمالة"، مشيرا إلي أن وزير العمل الليبي فى زيارة في مصر خلال هذه الفترة، مؤكدا علي أن العمل يتم علي أن يكون دور فعال للعمالة المصرية فى أي مكان سواء كان داخلية أو خارجيا".

ويشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.