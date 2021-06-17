تفاصيل اعتداء جزار على مسنة بالسلام: رفعت دعوى قضائية ضده لامتناعه عن سداد الإيجار

نجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على جزار بمنطقة النهضة يدعى "الشيخ مصطفى" لاتهامه بالاعتداء على سيدة وضربها.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من سيدة تدعى نجلاء، تقيم في منطقة النهضة بحي السلام، تتهم فيه جزار بالاعتداء عليها وأولادها الصغار بسبب خلافات بينهما على محل يستأجره منها ويمتنع عن دفع قيمة إيجاره، مما اضطرها إلى إقامة دعوى قضائية ضده، والتي صدر فيها حكم لصالحها؛ فقام الجزار المستأجر بمضايقتها وأولادها بعد الحكم عليه.

وحرض الجزار نجله لمضايقة ابنتها أثناء مرورها بالشارع فقامت السيدة "المجني عليها" باللوم عليهما وطلبت منهما التوقف عن مضايقة طفلتها إلا أنهما قاما بالصعود إلى شقتها وسحلها وضربها دون رحمة ولا هوادة وأحدث الجزار بها سحجات وكدمات وبعض الجروح نتيجة ضربه المبرح لها.

قال "محمد.ع " أحد شهود العيان في تصريح لـ"الشروق" أن الجزار دائم الاعتداء على السيدة وأولادها وأنهم يخافون منه حيث تدخل وآخرين من الجيران في مرة اعتداء سابقه من الجزار على السيدة إلا أنه حرر ضدهم محضرا بالاعتداء عليه.

وأوضح شاهد العيان أن الجزار يستخدم أسلوب البلطجة على السيدة وأهالي المنطقة ويستغل مرض زوجها وعدم قدرته الدفاع عن زوجته وأبنائه حيث أنه مريض بالقلب وأجرى عملية قلب مفتوح منذ وقت قريب.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولوا فيديو يوضح اعتداء جزار بصحبة نجله على سيدها وسط أصوات الاستغاثة منها وأولادها دون تدخل أحد من الجيران وسحلها على السلم ورطم رأسها بالجدار؛ فقامت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية بفحص الفيديو و متابعة البلاغ، والبحث عن المتهم حيث أنه هرب وأسرته بعد تحرير البلاغ ضده وانتشار الفيديو الذي يظهر به وهو يضرب السيدة إلى أن تم إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة لمتابعة التحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم.