بوتين: هدف العقوبات الغربية كانت إسقاط الاقتصاد الروسي ولم ينجحوا

ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين SPIEF 2022، اليوم الجمعة، 17 يونيو.



وقال بوتين: "قلت في دافوس منذ عام ونصف أن العالم أحادي القطب قد انتهى، لكن هناك محاولات مضنية لمحاولة استعادته".

وأضاف أن "الثقة في العملات العالمية تقوضت كرمى الطموح والأوهام الجيوسياسية التي عفا عليها الزمن.. والعالم لم يعد كما كان من قبل".



وتابع أن "الأوهام الجيوسياسية التي عفا عنها الزمن قوضت الثقة في العملات العالمية"، مشيرا إلى أن أمريكا بعد أن أعلنت النصر في الحرب الباردة، أعلنت أن مصالحها مقدسة، والآن تسير اللعبة في اتجاه واحد، وفي ظل هذه الظروف يكون العالم غير مستقر.



وأضاف أن دول "المليار الذهبي" لا زالت تعتبر كل الدول الأخرى "مستعمرات" من الدرجة الثانية، متابعا: نحن شعب أقوياء وسنتعامل مع أي مشكلة، وهذا يتضح من تاريخ بلادنا الممتد على مدى ألف عام".

وقال إن "هدف العقوبات الغربية كانت إسقاط الاقتصاد الروسي، ولم ينجحوا لأن قطاع الاقتصاد الروسي عمل بكفاءة، والشعب الروس كرس وحدة الصف.. لقد اعتقدوا أن الدولار سيصبح 200 روبل.. واليوم اتضحت الحملة الدعائية".



كانت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الجمعة، أعلنت تأجيل خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي لمدة ساعة بسبب هجمات إلكترونية.

وقال المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة:" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر تأجيل خطابه في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي لمدة ساعة بسبب الهجمات الإلكترونية.

وأضاف:" لقد بدأت هجمات الكترونية ضخمة جدا منذ مساء أمس الخميس على نظام الاعتماد للمنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرج"، مشيرا إلى تعطيل قاعدة بيانات في نظام الاعتماد ونظام القبول. وتابع بيسكوف:" يعمل المتخصصون حاليا على حل هذه المشكلة، وهي قابلة للإصلاح، وسنصلح كل شيء، ولكن الأمر يستغرق وقتا".

ويعقد منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين، في مدينة سانت بطرسبورج في الفترة ما بين 15 إلى 18 يونيو الجاري.