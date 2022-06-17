محافظ القاهرة: لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار الوايلي المنهار

قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ب(١) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحي الوايلي وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وعقب وقوع الانهيار، صباح اليوم انتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار للإشراف على عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث (الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز) وقيادات المحافظة.

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و٥ طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة له إخلاءً احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض.