 الجمعة 17 يونيو 2022.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة - بوابة الشروق
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الجمعة 17 يونيو 2022.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة

أميرة عاصي
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 11:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 11:07 ص
تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بسوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:

تراجعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
كما تراجع سعر البطاطس 25 قرشا ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقر سعر البصل ليتراوح بين 1 إلى 2 جنيه.
وتراجعت أسعار الكوسة 25 قرشا لتتراوح بين 2.25 إلى 4.25 جنيه.
واستقرت أسعار الفاصولياء بقيمة لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر سعر الجزر بين 1.5جنيه إلى 3جنيهات.
واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 3 إلى 4.50 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
وارتفعت أسعار الملوخية 50 قرش لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.
ارتفع سعر الخيار البلدي 50قرش ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
ارتفع سعر البرتقال الصيفي 50قرش ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.
واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه.
ارتفع سعر التفاح المصري جنيها ليتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 12 جنيها.
وارتفع سعر الكانتالوب 25 قرش ليتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.
وسجلت أسعار المانجا البلدى ما يتراوح بين 7 الي 11 جنيها.
وتراجعت أسعار الخوخ البلدي العريشي 1.5 جنيها لتتراوح بين 3.5 إلى 7.5جنيه.
استقر سعر البطيخ ليتراوح (6– 8 كيلو) بين 21 إلى 28 جنيها.

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