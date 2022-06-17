تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بسوق العبور للجملة.



وجاءت الأسعار المتداولة على النحو التالي:



تراجعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

كما تراجع سعر البطاطس 25 قرشا ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 1 إلى 2 جنيه.

وتراجعت أسعار الكوسة 25 قرشا لتتراوح بين 2.25 إلى 4.25 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصولياء بقيمة لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر الجزر بين 1.5جنيه إلى 3جنيهات.

واستقر سعر الباذنجان البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الرومي البلدي ليتراوح بين 3 إلى 4.50 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وارتفعت أسعار الملوخية 50 قرش لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

ارتفع سعر الخيار البلدي 50قرش ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.



وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي :

ارتفع سعر البرتقال الصيفي 50قرش ليتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه.

ارتفع سعر التفاح المصري جنيها ليتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4 إلى 12 جنيها.

وارتفع سعر الكانتالوب 25 قرش ليتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.

وسجلت أسعار المانجا البلدى ما يتراوح بين 7 الي 11 جنيها.

وتراجعت أسعار الخوخ البلدي العريشي 1.5 جنيها لتتراوح بين 3.5 إلى 7.5جنيه.

استقر سعر البطيخ ليتراوح (6– 8 كيلو) بين 21 إلى 28 جنيها.