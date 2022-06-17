الحكومة تنفي محاولات اختطاف الفتيات في المواصلات بواسطة الوخز بالإبرة

الداخلية: رسائل اختطاف الفتيات بوخز الإبرة إدعاءات زائفة تثير البلبلة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول الرسائل التحذيرية التي تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.



وأشار المركز، في بيان رسمي، إلى أنه تواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة.



وأكدت وزارة الداخلية، أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا إدعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.