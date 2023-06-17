 صافرات الإنذار تدوي في كييف وتشيرنيجوف بأوكرانيا - بوابة الشروق
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صافرات الإنذار تدوي في كييف وتشيرنيجوف بأوكرانيا

وكالات:
نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 7:13 م | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 7:13 م

دوت صافرات الإنذار في مقاطعتي كييف وتشرنيجوف شمال أوكرانيا، محذرة من ضربة جوية روسية.

وحسب خرائط الإنترنت على الموقع الرسمي لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية: دوت صافرات الإنذار في مقاطعتي كييف وتشيرنيغوف بعد ظهر اليوم.

وبدأت ضربات القوات الروسية للبنية التحتية لقوات كييف في 10 أكتوبر، بعد يومين على التفجير الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنته المخابرات الأوكرانية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.


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