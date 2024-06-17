محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس على الأطفال بالشوارع

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على توزيع الهدايا والألعاب، التي تحمل كروت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحي المبارك. على الأطفال بشوارع المحافظة، في تقليد سنوي تحرص المحافظة على القيام به لإدخال البهجة على الأطفال.

وقدم رحمي التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك وتبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية.

وأعرب الأطفال وأسرهم، عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، موجهين الشكر للرئيس على هذه اللمسة الطيبة والتي أدخلت البهجة على قلوبهم في العيد