طلاب الثانوية العامة النظام الجديد يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية كمادة خارج المجموع لأول مرة

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يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد كمادة خارج المجموع لأول مرة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة، ويؤدي طلاب النظام القديم الامتحان في الاقتصاد والإحصاء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعاصمة الإدارية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكل المحافظات، فضلا عن التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لضمان توفير الإجراءات المناسبة في محيط اللجان الامتحانية.

وتتيح الوزارة خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، وذلك على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).

وأكدت الوزارة على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وملتزمة.

وتشدد الوزارة على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.