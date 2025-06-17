زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 440 طائرة مسيرة و32 صاروخا على أوكرانيا

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لواحدة من أعنف الهجمات خلال الحرب الروسية على البلاد، حيث أطلقت موسكو أكثر من 440 طائرة مسيرة و32 صاروخا على أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، إن الهجوم أسفر عن تضرر مبان في 8 مناطق من كييف، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف زيلينسكي، أنه تم تأكيد مقتل 15 شخصا وإصابة 75 آخرين بجروح.

وقال زيلينسكي: "هذه الهجمات إرهاب محض.. ويجب على العالم بأسره، والولايات المتحدة، وأوروبا، أن يردوا أخيرا كما ترد المجتمعات المتحضرة على الإرهابيين".