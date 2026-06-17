رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد فرع الدقهلية لمتابعة جاهزية المستشفيات وجودة الخدمات

أجرى الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، زيارة تفقدية إلى مستشفى سندوب التابعة لفرع الهيئة بمحافظة الدقهلية.

وخلال الزيارة تابع مصطفى، كفاءة التشغيل والوقوف على مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية والارتقاء بمستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد أقسام الرعايات المركزة والأقسام الداخلية، حيث تم التأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية، والانضباط في جداول العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب مراجعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بما يضمن سلامة المرضى.

كما اطلع رئيس الهيئة على مؤشرات الأداء، ونسب الإشغال، والطاقة الاستيعابية، وقوائم العمليات، وحالة الأجهزة الطبية، فضلًا عن البرنامج الوظيفي لمشروعات التطوير الجارية.

ووجّه بسرعة تشغيل خدمات القسطرة المخية والقلبية والأوعية الدموية، إلى جانب بدء العمل بجراحات المخ والأعصاب والمفاصل ومناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتحسين تجربة المريض داخل المنشآت الصحية.

وشملت الجولة تفقد العيادات الخارجية، والمعامل المركزية، ووحدة العلاج الكيماوي، ومركز سكر الأطفال، حيث تم متابعة معدلات تردد المرضى، وموقف توافر الأدوية، وإجراءات السلامة داخل المخازن والصيدليات.

وجّه رئيس الهيئة إدارة التموين الطبي بتكثيف المرور، ومراجعة موقف الأدوية والمخزون، والعمل على تسهيل إجراءات الاسترداد في حال الشراء من خارج المنظومة، إلى جانب التوسع في التعاقد مع الصيدليات الخارجية، بما يضمن توفير خدمات صرف الدواء بكفاءة وفاعلية.

وتابع مصطفى، أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، وكذلك وحدة الكلى بعيادة الفردوس، موجّهًا الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تسليم المرحلة الحالية خلال أسبوعين، دعمًا لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين بيئة تقديم الخدمة.

يُذكر أن مستشفى سندوب تضم 200 سرير داخلي، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية المتخصصة تشمل: جراحات الأورام، والعظام، والأوعية الدموية، وجراحات الأطفال، وجراحات العيون، والنساء والتوليد، والجراحة العامة، والمسالك البولية، إلى جانب خدمات الرعايات المركزة، والحضانات، والغسيل الكلوي، والعلاج الكيماوي والبيولوجي، بما يعكس دور الهيئة في تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

رافق رئيس الهيئة خلال الزيارة الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، والدكتور محمد رياض، مدير فرع الدقهلية، والدكتورة وفاء إسماعيل، مديرة المستشفى.