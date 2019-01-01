حسني عبدربه يدعم الجزائر قبل مواجهة السنغال في نهائي أمم إفريقيا

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كشف حسني عبدربه قائد المنتخب الوطني والإسماعيلي السابق، عن أمنيته بتتويج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على حساب السنغال في نهائي الكان.

ويستضيف ستاد القاهرة يوم الجمعة المقبلة، نهائي أمم إفريقيا 2019، بين الجزائر والسنغال، فيما تقام مساء اليوم الأربعاء مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين نيجيريا وتونس.

وقال حسني عبدربه في تصريحات لقناة " تايم سبورت":" أرى أن منتخبي الجزائر والسنغال استحقا الوصول لنهائي بطولة أمم إفريقيا وذلك يرجع لمدى الجدية والقوة التي أظهرها نجوم الفريقين على مدار مشوارهما في البطولة".

وأضاف قائد الإسماعيلي السابق:" المباراة ستكون صعبة للغاية على المنتخبين، ولكني أتمنى في النهاية تتويج الجزائر بلقبها الثاني في تاريخ كأس الأمم".