الرئيس الفلبيني يرفض المثول للمحاكمة أمام القضاء الدولي

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إنه لن يمثل أبدًا للمحاكمة أمام القضاء الدولي، فيما يتعلق بعمليات قتل جماعي أثناء حربه على المخدرات.

وأضاف دوتيرتي، في تصريحات أوردتها اليوم الأربعاء، قناة (روسيا اليوم): "أن النظام القضائي في الفلبين يعمل بشكل جيد، لذلك سيكون من الصعب أن يسمح لمحكمة دولية بمحاكمته".

وتابع قائلًا :"لن أحاكم أو أمثل أمام محكمة إلا في الفلبين، يرأسها قاض فلبيني، ولن أرد على أسئلة يوجهها لي رجل أبيض هناك"، بحسب تعبيره.

من جهتها.. قالت مصادر بالمعارضة: "إنه لا توجد فرصة لمسائلة دوتيرتي أو محاكمته داخل البلاد في ظل شعبيته التي تصل إلى نحو 80%، وسيطرته على أغلبية مطلقة في الكونجرس، وتعيينه لرؤساء المحاكم واللجان والجهات الاستقصائية".

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي (74 عامًا) قد قال، في وقت سابق، إنه متمسك بحربه على المخدرات لدرجة استعداده لمواجهة المحاكمة في جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.