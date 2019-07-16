محمد منير يستعد لطرح أغنية جديدة «مهموم»

يستعد الفنان محمد منير، لطرح أغنية جديدة بعنوان "مهموم"، وذلك حسبما أعلن عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقًا: "قريبا".



الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد ابراهيم، مهندس الصوت ياسر أنور، ومن إنتاج قنوات.



يذكر أن الفنان محمد منير يستعد لإحياء حفل ختام مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، في دورته الـ 34 التي تنطلق في الفترة من 17 وحتي 28 يوليو المقبل، بمشاركة نحو 1500 من المسرحيين والموسيقيين والفنانين والمنتجين والشعراء والأدباء في الوطن العربي من خلال 140 فعالية.







View this post on Instagram قريباً ... A post shared by Mohamed Mounir (@mounirofficial) on Jul 16, 2019 at 10:40am PDT