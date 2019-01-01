ألمانيا: براءة أحد أبناء عشيرة عربية من جريمة قتل

أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء، حكمًا ببراءة أحد أبناء عشيرة من أصول عربية من قتل احد أفراد عائلة عربية أخرى كبيرة وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وحدثت ضجة في قاعة المحكمة في أعقاب الإعلان عن الحكم إذ صرخ والد المتهم، وهو رئيس العشيرة المعروفة، في وجه ممثل الادعاء العام حتى قام أقارب وحرس المحكمة بدفعه باتجاه ردهة المحكمة.

وكان ممثل الادعاء يطالب بسجن المتهم (21 عامًا) لمدة ثمانية أعوام ونصف العام بتهمة الضرب الذي أفضى إلى الموت، وقد أعلن أنه سيستأنف الحكم.

في الوقت نفسه، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قتل المجني عليه (43 عامًا) جريمة وحشية وعمل غير إنساني، لكنها أشارت إلى أن المحاكمة التي استمرت على مدار 14 شهرا، افتقرت إلى وجود الأدلة المناسبة لكشف ملابسات الجريمة.

وتابعت المحكمة أن القرينة الرئيسية في القضية كانت عبارة عن آثار خليط ضئيل من الحامض النووي كان موجودا على جيب سروال المجني عليه، وأفاد شهود العيان بأن الجناة كانوا يرتدون قفازات يد ما جعل المحكمة ترى أن من المحتمل أن تكون هذه الآثار قد انتقلت إلى جيب السروال خلال نقله.

تعود الواقعة إلى مايو 2017، عندما قام رجلان بنصب كيمن للمجني عليه قبالة مسكن في منطقة برلين-بريتس، ثم قاما بمهاجمته مباشرة بعد أن أوصل طفليه إلى المدرسة، وقام أحد الرجلين بضربه عدة ضربات بعصا البيسبول مركزا الضربات على رأسه حسب أقوال شهود العيان الأمر الذي انتهى بوفاة المجني عليه في مكان الجريمة.

ورأى القضاة في بعض القرائن أنها تحمل حدا أدنى من الإشارات التي لها علاقة بعائلة المتهم لكن ليس لها علاقة بالمتهم نفسه.

وإلى جانب البراءة، قضت المحكمة أيضا بتعويض المتهم عن فترة الحبس الاحتياطي التي استمرت منذ أكتوبر 2017.