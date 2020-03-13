ميركل تتلقى هدايا خلال القمة الأوروبية بمناسبة عيد ميلادها الـ66

قدم قادة دول الاتحاد الأوروبي المشاركين بالقمة الطارئة للاتحاد في بروكسل التهنئة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمناسبة عيد ميلادها السادس والستين.

كما تلقى التهاني أيضا رئيس الحكومة البرتغالية، أنطونيو كوستا، الذي يحتفل اليوم مثل ميركل بعيد ميلاده التاسع والخمسين.

وتبادلت ميركل وكوستا الهدايا بينهما. ووفقا لمتحدث باسم الحكومة الألمانية، أهدت المستشارة رئيس الوزراء البرتغالي صورة طبق الأصل من خريطة لمدينة جوا في الهند يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر.

وكان أسلاف كوستا من ناحية الأب ينحدرون من جوا، المستعمرة البرتغالية السابقة. كما حصل كوستا من ميركل على قائمة معروضات أحد المعارض في متحف التاريخ الألماني في برلين عن البحارة البرتغاليين.

كما تلقت المستشارة هدايا من رؤساء حكومات آخرين، وتلقت ميركل بضع زجاجات نبيذ فرنسية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب بيانات موظفيه، الذين أشاروا إلى أن المستشارة تقدّر النبيذ الأبيض من منطقة بورجوني الفرنسية.

وعقدت ميركل اجتماعا تمهيديا مع ماكرون قبيل بدء مشاورات القمة الأوروبية. وباقتراحهما لحزمة مساعدات بقيمة 500 مليار يورو، وضعت ميركل وماكرون حجر أساس مهم لحزمة إعادة الإعمار المطروحة في القمة الآن، والتي تبلغ قيمتها حاليا 750 مليار يورو. ويعمل كلاهما بشدة في بروكسل من أجل اتخاذ قرار سريع بشأن حزمة المساعدات المليارية.