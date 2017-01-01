الجزائر تسجل 593 إصابة جديدة بكورونا المستجد في أعلى حصيلة يومية منذ فبراير الماضي

أعلنت الجزائر، تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء ظهور المرض بالبلاد في فبراير الماضي، وذلك بتسجيلها 593 حالة إصابة جديدة اليوم.



وقال جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم /الجمعة/، إن عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 21 ألفا و948 مصابا، و1057 حالات وفاة.



وأوضح فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي - أنه تم تسجيل 593 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 15 ألفا و430 حالة.



وتعد هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء ظهور مرض الكورونا بالجزائر في 25 فبراير الماضي.



وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من كبار السن، مشيرا إلى وجود 62 مريضا بالعناية المركزة.



يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.



وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.