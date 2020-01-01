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تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية أعمالها في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع قطاع التموين بنطاق المحافظة، وذلك إحكاما للرقابة البيطرية علي الأغذية ذات الاصل الحيواني استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

في هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بتكليف لجان من الطب البيطري للمرور علي بعض محلات عرض وبيع اللحوم بمركز ومدينة طنطا والمحلة الكبري.

وقال الدكتور حاتم كمال أنور، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر بكمية 15 كجم لحوم جاموس و30 كجم لحوم بقري جميعها ذبح خارج المجازر، إلى جانب ضبط 4 كجم لحوم بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ علي المضبوطات بمعرفة مباحث التموين ومديرية التموين لحين عرض الأمر علي النيابة المختصة وإصدار قرارها.

أكد مدير مديرية الطب البيطري علي مواجهة كافة اشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من كافة السلع التموينية والغذائية واللحوم؛ تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.