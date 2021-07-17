الدبيبة: لن تبقى أي قوة أجنبية أو مرتزقة في الأراضي الليبية

أكد رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أنه لن تبقى أي قوة أجنبية أو مرتزقة في الأراضي الليبية، مشددا على أن الحكومة ستجعل الانتخابات واقعا ولن تقف أمام رغبة الليبيين.

وفي كلمة بعد عودته من نيويورك، حيث شارك في جلسة مجلس الأمن وأوردتها بوابة "الوسط"، قال الدبيبة: "لم يكن لليبيا حضور مؤثر في مجلس الأمن وأكدنا خلال وجودنا في المجلس أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد".

وتابع "دعونا إلى تفعيل العقوبات ضد المحرضين والمعرقلين في الداخل والخارج، وقد وجدنا دعما كبيرا من المجتمع الدولي".

وخلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن، قال الدبيبة، إن ليبيا تعيش بارقة أمل للخروج من النفق المظلم الذي تمر به منذ سنوات. وأن خروج المرتزقة من ليبيا يعتبر من أهم ما يواجه الحكومة مؤكدا أن استمرار تواجدهم يشكل خطرا على العملية السياسية.