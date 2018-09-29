وصول أكثر من 73 ألف حاج إلى المدينة المنورة

أعلنت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة وصول 73 ألفا و820 حاجا من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى أمس السبت بعد أدائهم مناسك الحج.



وأوضحت الإحصائية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد - أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 67 ألفا و366 حاجا، قدموا برا بواسطة الحافلات، كما استقبل مركز حجاج البر 4 آلاف و619 حاجا، بينما وصل 1805 عبر قطار الحرمين السريع.



وطبقا للإحصائية، فقد غادر 22 ألفا و744 حاجا المدينة المنورة بعد الحج من بينهم 7 آلاف و347 غادروا جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 51 ألفا و76 حاجا أمس.