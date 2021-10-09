واشنطن تؤكد التزامها بمساعدة اليمن على الخروج من أزمته

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، وناقش معه التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.



وبحسب ما نشرته وكالة الانباء اليمينة «سبأ» أكد وزير الخارجية خلال اللقاء على وقوف مجلس القيادة الرئاسي، مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن، وانفتاح الحكومة على الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث.



كما أكد استعداد الحكومة للتعامل بإيجابية مع كل ما من شأنه تخفيف التبعات الإنسانية عن كاهل المواطنين في كل مناطق اليمن دون مساومة قضية إنسانية بأخرى، مشددا في الوقت نفسه على أن قضية تعز واستمرار حصار الحوثيين للمدينة هي من كبرى القضايا الإنسانية التي يجب التعامل معها وحلها قبل الانتقال الى أي ملفات أخرى.



وأوضح بن مبارك، أن التعامل السلبي لمليشيا الحوثي مع هذه القضية وإصرارها على عدم رفع الحصار عن ملايين المدنيين يؤكد عدم جاهزية المليشيا لاستحقاقات السلام، ومقابلة المرونة التي تتعامل بها الحكومة بمزيد من التعنت والصلف وعرقلة جهود السلام.



وأشار إلى أهمية وقف عبث المليشيا واستحواذها على مليارات الريالات المتحصلة من ميناء الحديدة، وإلزامها بتوجيه تلك الموارد لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها.



من جهته، أكد المبعوث الأمريكي، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي، والتزامها بمساعدة اليمن على الخروج من أزمته، وإحلال السلام والوقوف إلى جانب وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.