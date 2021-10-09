تحرير 10 آلاف و400 عقد لتقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة؛ وذلك للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

أكد محافظ الشرقية، على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وفى هذا الإطار أشار العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام إلى أنه تم تحرير 10 آلاف و400 عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها وهي 1763 عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17488، طلب منها عدد 14460 طلب صالح للتقنين و عدد3028 طلب غير صالح للتقنين مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية، إلى أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون 241 لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.