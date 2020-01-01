 زيلينسكي يطلب من ترودو تشديد ضغط العقوبات الاقتصادية ضد روسيا - بوابة الشروق
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زيلينسكي يطلب من ترودو تشديد ضغط العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 11:21 م | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 11:21 م

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى زيادة الضغط على روسيا بالعقوبات الاقتصادية، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين الزعيمين.

وقال زيلينسكي، في بيان عقب المكالمة حسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية، إنه تقدم بالشكر لترودو على الدعم العسكري الكندي لأوكرانيا، كما دعاه لزيادة ضغط العقوبات على روسيا بعد هجماتها الصاروخية على عدة مدن أوكرانية.

وأوضح زيلينسكي: "جددت التأكيد على أن الموقف الدولي من العقوبات يجب أن يصبح مبدأ في التعامل مع روسيا بعد الهجمات في فينيتسا وميكولايف وتشاسيف يار وغيرها من المدن، يجب زيادة الضغط وليس تخفيضه".

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