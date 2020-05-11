نفوق عشرين قطة على الأقل في بولندا بسبب إنفلونزا الطيور

يعم القلق هواة تربية القطط في بولندا ومنظمة الصحة العالمية بعد تواتر تقارير بشأن نفوق عشرين قطة على الأقل في بولندا بسبب مرض أنفلونزا الطيور.

ونشرت منظمة الصحة العالمية في جنيف إخطارا رسميا اليوم الإثنين، بشأن انتشار المرض، في خطوة قد تدفع دول أخرى إلى تشديد إجراءات المراقبة.

وبحسب نتائج أولية، لم تنتقل عدوى فيروس إتش 5 إن 1 المسبب لمرض أنفلونزا الطيور إلى أحد ممن خالطوا القطط التي نفقت في بولندا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتقال العدوى في تقديرها هو منخفض بشكل عام، وأن نسبة الخطورة ترتفع ما بين منخفض إلى متوسط بالنسبة لأصحاب القطط والعاملين في مجال رعاية الحيوان.

وينتقل مرض انفلونزا الطيور بين الطيور البرية منذ عقود، ولكن معدلات العدوى ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. وذكر معهد فريدريش لوفلر الألماني المتخصص في الأوبئة الحيوانية أنه لم يتم تسجيل مثل هذا العدد الكبير من حالات الإصابة بين الطيور البرية من قبل.