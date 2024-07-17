بزشكيان يؤكد عزم إيران تطوير العلاقات مع قطر

أكد الرئيس الرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، أنه سوف يتابع مسار تعزيز العلاقات مع قطر بجدية.

وقال بزشكيان " كلانا يعتقد أن التفاوض وتحمل المسؤولية هو السبيل الوحيد الناجح للتوسع التعاون من أجل تعزيز استقرار وتقدم المنطقة"،بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

من جانبه، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "العلاقات الإيرانية القطرية تاريخية وقوية وتتقدم دائما إلى الأمام، وآمل أنه بالتعاون معًا، يمكننا مواصلة وتسريع التقدم في تعاون البلدين".

وأضاف أمير قطر "آمل أن نتخذ خطوات فعالة من خلال تعميق التعاون مع بعضنا البعض. تجاه حل مشاكل المنطقة والعالم، وخاصة مساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكد بزشكيان عزم حكومته على تطوير العلاقات مع قطر، مضيفا "أن التعاون بين إيران وقطر له العديد من الفوائد المتبادلة للجانبين وسوف اتابع مسار تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات بكل جدية".

كما ثمن بزشكيان "المواقف الحكيمة والمبدئية للحكومة القطرية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم".