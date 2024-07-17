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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء: وقف تخفيف أحمال الكهرباء اعتبارا من يوم الأحد المقبل

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 4:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 4:54 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقف تخفيف الأحمال، اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو، وحتى منتصف سبتمبر.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن وزارتي الكهرباء والبترول، وعدتا بوقف خطة تخفيف الأحمال، اعتبارًا من الأسبوع الثالث لشهر يوليو.

وأضاف: «نريد تخفيف وطأة الأزمة ومعاناة المواطن خلال فترة الصيف، ولذلك وعدنا بالتدخل ونستورد كميات شحنات كبيرة من الوقود تمكننا من تجاوز الأزمة».

وأشار إلى أنه على مدار الأسبوع كان يتابع يوميًا الموقف على الأرض، مؤكدًا أن «الشحنات تصل في توقيتاتها».

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