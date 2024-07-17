أعلنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، عن إطلاق خدمات تنظيم الأسرة مكتب صحة الطور أول، ومكتب صحة الجبيل لخدمة المترددين عليهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى فتح عيادتين تنظيم أسرة إحداهما بمكتب صحة الطور أول، والأخرى بمكتب صحة الجبيل بإدارة طور سيناء الصحية، وذلك تنفيذا للتعليمات الواردة من رئيس قطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوزارة الصحة والسكان، بشأن توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمحافظة والتسهيل على المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح اليوم، أنه جرى إطلاق خدمات تنظيم الأسرة بالمكتبين، لتوفير وسائل تنظيم الأسرة وتوعية المترددات عن أهيمتها، ويقوم فريق بتوضيح الوسيلة الأنسب لاستخدامها، وكذلك نشر التوعية لتعزيز الحفاظ على صحة الطفل وخفض وفيات حديثي الولادة.

وأوضح أن كل أعمال تنظيم الأسرة تتم من خلال الفرق الطبية المدربة بجميع منافذ تقديم الخدمة على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه سوف تستمر خطة المديرية نحو توسيع نطاق تقديم خدمات تنظيم الأسرة بكل المنشآت الصحية بالمحافظة، لتصل لكل المنتفعين والمترددين من المقيمين بالمحافظة والزائرين.