انطلاق الاجتماع التحضيرى للمؤتمر العام السادس للصحفيين

انطلق، منذ قليل، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العام السادس، بنقابة الصحفيين، بحضور نقيب الصحفيين، خالد البلشي، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأمين عام المؤتمر، ومنسقي اللجان.



ويناقش الاجتماع الرؤى المتعلقة بملفات المؤتمر ولجانه، وكذلك مناقشة التصورات النهائية لخطة العمل وموعد انعقاد المؤتمر.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد قرر اختيار الدكتور وحيد عبد المجيد أمينًا عامًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين، كما قرر المجلس اختيار الأساتذة: عبد الله عبد السلام منسقًا للجنة مستقبل الصحافة، وعبد الفتاح الجبالى منسقًا للجنة اقتصاديات الصحافة، ومحمد بصل منسقًا للجنة التشريعات والحريات.