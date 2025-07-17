تراجع عدد المنازل المعروضة للبيع في إسبانيا بنسبة 20% خلال الربع الثاني من 2025

تراجع عدد المنازل المعروضة للبيع على الموقع الإلكتروني الرئيسي للعقارات في إسبانيا، إيدياليستا دوت كوم، بنسبة 20% خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو أكبر تراجع منذ عام 2007 على الأقل، ما يعد مؤشرا على التحديات التي تواجهها البلاد في معالجة أزمة السكن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التراجع كان أكثر حدة في أكبر مدينتين، حيث تراجع المعروض بنسبة 25% في مدريد و21% في برشلونة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بعام 2024، بحسب تقرير نشره موقع (إيدياليستا دوت كوم) اليوم الأربعاء.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المنازل في العاصمة مدريد بنسبة 25% خلال يونيو الماضي، مقارنة بنفس الفترة في عام 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5642 يورو (6542 دولار) للمتر المربع الواحد.