يشهد قطاع السياحة في اليونان مفارقة، تتمثل في إنفاق المزيد من زائري البلاد كما أقل من الأموال، في ظل تراجع عائدات السياحة الحقيقية بنسبة 1.6% بالمقارنة مع مستويات عام 2019 بعد تعديلها وفقا لمعدلات التضخم، بحسب ما أظهرته دراسة جديدة أجراها مصرف "يوروبنك".

وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الخميس، بأن التحليل الشامل الذي أجرته وحدة التحليل والبحوث الاقتصادية التابعة لـ"يوروبنك"، يكشف أنه بينما ارتفع عدد السائحين الوافدين للبلاد إلى 7ر40 مليون سائح في عام 2024 مقابل 15 مليون سائح في عام 2010، انخفض متوسط الإنفاق لكل زائر بشكل ملحوظ إلى 6ر530 يورو في عام 2024، مقابل 4ر640 يورو في عام 2010.

ويشير تقرير "يوروبنك" إلى أن "مفتاح التحول إلى نموذج سياحي أكثر استدامة، يكمن في السعي نحو زيادة المساهمة الاقتصادية للقطاع، وذلك ليس من خلال زيادة أعداد الوافدين، ولكن من خلال زيادة إنفاق كل زائر".