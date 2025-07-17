الدفاع التركية: غارات إسرائيل على سوريا تستهدف آمال السلام والاستقرار

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• مصادر في الوزارة كشفت عن عدم وجود أضرار بصفوف القوات أو الوحدات التركية الموجودة في سوريا جراء الغارات الإسرائيلية

أكدت وزارة الدفاع التركية أن الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل على وسط العاصمة السورية دمشق بعد هجماتها على جنوبي البلاد، تشكل استفزازا واضحا يستهدف آمال السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في إفادة صحفية قدمها متحدث الوزارة العقيد بحري زكي أق تورك، بالعاصمة التركية أنقرة، الخميس.

وقال أق تورك إن إسرائيل جرت المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى.

وأشار إلى ضرورة أن تنهي إسرائيل فورا محاولاتها العدوانية التي قد تكون لها عواقب لا يمكن تلافي تداعياتها في المنطقة.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، كشفت مصادر في الوزارة عدم وجود أضرار بصفوف القوات أو الوحدات التركية الموجودة في سوريا جراء الغارات الإسرائيلية.