عمرو عبدالجليل يهنئ منتخب اليد للناشئين بصعوده لنهائي كأس العالم

هنأ الفنان عمرو عبدالجليل، المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، بمناسبة فوزه على منتخب البرتغال بنتيجة ٤١ / ٣٦ بنصف نهائي بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد والتي تستضيفها مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري.

ونشر الفنان عبدالجليل عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لمنتخب اليد وعلق قائلًا: "مبروك لرجال منتخب مصر الوصول لنهائي كاس العالم لكرة اليد".

يذكر أن المنتخب المصري يعد أول منتخب عربي وأفريقي وغير أوروبي يصعد للنهائي على مستوى الناشئين، وتفوق على المنتخب السويدي وخسر من الفرنسي، لكنه عاد وتفوق على المنتخب التايواني والكندي والمجري، كما تغلب على نظيريه السلوفيني والأيسلندي.