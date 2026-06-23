 قاض أمريكي يمنع استخدام قاعدة بيانات اتحادية للتحقق من الجنسية لأنها قد تشطب ناخبين بشكل خاطئ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قاض أمريكي يمنع استخدام قاعدة بيانات اتحادية للتحقق من الجنسية لأنها قد تشطب ناخبين بشكل خاطئ

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 6:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2026 - 6:30 ص

 منع قاضٍ أمريكي استخدام قاعدة بيانات اتحادية للتحقق من الجنسية، قائلاً إنها قد تؤدي إلى شطب ناخبين بشكل خاطئ.


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