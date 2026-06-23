قاض أمريكي يمنع استخدام قاعدة بيانات اتحادية للتحقق من الجنسية لأنها قد تشطب ناخبين بشكل خاطئ

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منع قاضٍ أمريكي استخدام قاعدة بيانات اتحادية للتحقق من الجنسية، قائلاً إنها قد تؤدي إلى شطب ناخبين بشكل خاطئ.