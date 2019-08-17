منافسات الجودو تثمر هيمنة عربية مبكرة على دورة الألعاب الإفريقية

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تقاسمت بعثات مصر والمغرب والجزائر صدارة دورة الألعاب الإفريقية مبكرًا بعدما حصدت كل منها ميداليتين ذهبيتين اليوم السبت ضمن منافسات الجودو التي انطلقت اليوم وشهدت حسم أربعة أوزان.

في منافسات الرجال ، فاز كل من علي عيد ومحمد عبد الرحمن بذهبيتي منافسات وزن 73 كجم و81 كجم على الترتيب.

كما شهد وزن 73 كجم فوز المغربي أحمد المزياتي بالميدالية الفضية بعد هزيمته في النهائي أمام أحمد عيد.

وفي وزن 81 كجم ، فاز عبد الرحمن في النهائي على المغربي الآخر حمزة كابداني الذي أحرز الميدالية الفضية فيما كانت برونزيتا هذا الوزن من نصيب عثمان عبد الله والجزائري عماد الدين شروق.

وفاز المغربي عصام باسو بذهبية وزن 60 كجم بعد فوزه في النهائي على التونسي فراج الذويبي الذي أحرز الميدالية الفضية لهذا الوزن فيما كانت البرونزيتان من نصيب المغربي الآخر يونس صديقي والجزائري رباحي سليم.

وتوج الجزائري وائل الزين بذهبية وزن 66 كجم بالفوز في النهائي على المغربي عبد الرحمن بوشيطا الذي أحرز الميدالية الفضية لهذا الوزن فيما كانت البرونزيتان من نصيب الجزائري رباحي أبوبكر ومحمد عبد الموجود.

وفي منافسات السيدات ، فازت المغربية شيماء الديناري بذهبية وزن 48 كجم فيما كانت برونزيتا هذا الوزن من نصيب المغربية الأخرى عزيزة شاكر والجزائرية هاجر ميسرم.

وفازت الجزائرية فايزة عيساهين بذهبية وزن 52 كجم بالفوز في النهائي على المغربية سمية الراوي التي فازت بالفضية فيما ذهبت البرونزيتان للمغربية لمياء الديناري ومريم موسى.

وأحرزت التونسية غفران الخليفي بذهبية وزن 57 كجم بالفوز في النهائي على الجزائرية يمينة حلاطا التي فازت بالفضية فيما فازت لمياء حسن بالميدالية البرونزية لهذا الوزن.

وأحرزت الجزائرية أمينة بلقاضي فضية وزن 63 كجم فيما كانت برونزيتا هذا الوزن من نصيب المغربية صوفيا بلعطار والتونسية مريم بجاوي.

وشهدت الأوزان الثمانية التي أقيمت منافساتها اليوم في الجودة هيمنة عربية على جدول الميداليات حيث وزعت32 ميدالية كان من بينها 27 ميدالية لبعثات مصر والمغرب والجزائر وتونس.