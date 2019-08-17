جامعة قناة السويس تستقبل 150 طالبا لتنسيق الدبلومات الفنية

استقبل مكتب تنسيق الدبلومات الفنية بجامعة قناة السويس، فى اليوم الأول من التقديم لمرحلة الدبلومات، نحو 150 طالبا وطالبة.

وأكد الدكتور طارق رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، استمرار التقديم حتى 31 أغسطس الجارى، من الـ8 صباحا، وحتى الـ3 مساءً، مضيفا أن الجامعة ترصد جميع إمكانياتها لخدمة الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق دون توقف خلال العطلات الرسمية.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، مدير مكتب التنسيق بالجامعة، ومنسق عام قطاع التعليم والطلاب، تخصيص 3 قاعات بسعة 25 جهاز حاسب آلى لكل قاعة، ويتولى إدخال البيانات 15 مدخل من المتخصصين المدربين على كيفية إدخال البيانات للطلاب

بشكل صحيح مع مراعاة البعد الجغرافى.

وأضاف شقيدف أنه تقدم نحو 1205 طالب للتسجيل الإلكترونى للمدن الجامعية، بواقع 351 طالبا من القدامى و117 مستجدين بإجمالى 468 طالبا.

وأوضح شقيدف أنه تقدم 598 طالبة، و139 مستجدا، بإجمالى 737 طالبة، وبدأ التقديم الإلكترونى للمدن الجامعية من 1 أغسطس، ويستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 260 طالبا بمرحلة تقليل الاغتراب، التى بدأت من 8 وحتى 20 أغسطس لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.