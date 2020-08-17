تنمية مطروح: إنشاء 60 خزان وري 400 فدان في الوديان

قال الدكتور محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء، أن تقرر إنشاء عدد 60 خزان تستخدم في ري و تنمية الوديان الصحراوية والمزارع البستانية الى يصل عمرها من سنة حتى خمسة سنوات لمساحة تصل الى 400 فدان من الزراعات .

بالإضافة الى إعادة تنمية وتأهيل وديان بمساحة 10 كيلو متر ما بين تأهيل لأول مرة وتنمية وديان قديمة،وذلك في المناطق الأكثر احتياجاً من الضبعة شرقاً حتي السلوم غرباً والتي تضم مشروعات إنشاء خزانات لحصاد مياه الامطار مع انشاء آبار نشو بهدف الزراعة وتوفير مياه الشرب للمواطنين والمزارعين ، وذلك من خلال أحد المكونات الرئاسية للمشروع وهو مكون " سبل العيش القادرة على التكيف مع المناخ " .

وأوضح مدير مركز التنمية المستدامة ، أن ذلك في إطار مشروع الموائمة في البيئات الصحراوية بالمناطق الأكثر احتياجاً بمطروح، والذي يعتمد في مكوناته الرئاسية الأخرى وهو تعزيز الاتصال لإنشاء ما يقرب من 250 كيلو من الطرق داخل المجتمعات المحلية بمنطقة عمل المشروع بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري وديوان عام محافظة مطروح.

كما أوضح أن المشروع سيقوم بدراسة دولية لمعالجة الصرف الزراعي بواحة سيوة من خلال إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في مجال مشاكل الصرف الزراعي، ويعمل على تنمية الثروة الحيوانية من خلال تبادل الكباش مع المربين بمنطقة عمل المشروع لتحسين انتاج السلالات من الأغنام البرقي مع عقد دورات تدريبية للمربين في مجالي المراعي والإنتاج الحيواني،ويضم ما يقرب من 500 بئر نشو للمنازل سعة 120 متر مكعب وتطهير 20 بئر روماني مع انشاء خزانات في المناطق الصخرية لعدد 100 خزان سعة 150 متر مكعب.