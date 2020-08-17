الديمقراطيون يطلبون عقد جلسة استماع عاجلة بشأن الخدمة البريدية الأمريكية قبل الانتخابات

مع تحول التصويت عبر البريد إلى نقطة خلاف في الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية، دعا الديمقراطيون في الكونجرس رؤساء الخدمات البريدية الأمريكية للإدلاء بشهاداتهم في جلسة استماع عاجلة في 24أغسطس الجاري.

وطلب الزعماء الديمقراطيون اليوم الأحد من المدير العام لخدمات البريد لويس ديجوي ورئيس مجلس محافظي الخدمات البريدية الأمريكية روبرت دنكان المثول أمام مجلس النواب الأمريكي.

وأجبر وباء فيروس كورونا العديد من الأمريكيين على البقاء في منازلهم وطلب الديمقراطيون 25 مليار دولار كتمويل إضافي للخدمات البريدية لضمان تصويت المواطنين من المنزل باستخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد.

ومع ذلك، جادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد عرضة للتزوير.

في غضون ذلك، يزعم الديمقراطيون في الكونجرس أن التغييرات التنظيمية في خدمة البريد "تبطئ البريد وتهدد نزاهة الانتخابات"، بينما ينتقدون جهود ترامب لمنع التمويل الطارئ.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ وآخرون في بيان "كشف الرئيس صراحة عن نيته التلاعب بخدمة البريد لحرمان الناخبين المؤهلين من الوصول إلى الاقتراع سعياً وراء إعادة انتخابه".

وتابع البيان "المثير للقلق أن المدير العام البريد - وهو مانح ضخم لترامب - عمل كمتواطىء في حملة الرئيس للغش في الانتخابات، حيث أجرى تغييرات تشغيلية شاملة جديدة تقلل من معايير التسليم وتؤخر البريد".