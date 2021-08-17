مطار شرم الشيخ استقبل اليوم 124 سائحا من أرمانيا على متن أول طائرة سياحية قادمة من يرفين

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الثلاثاء، أول طائرة سياحية قادمة من يرفين بدولة أرمانيا، وذلك على متن الخطوط الجوية الأرمانية، وعلى متنها 124 سائحا.



وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم، إن فريق العلاقات العامة بالمطار قام باستقبال السائحين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لسرعة إنهاء إجراءات الوصول.



وأكد المحافظ أنه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا للاشتراطات التي حددتها وزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة، ومنظمات الطيران الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية والحد من فيروس كورونا.



وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنه جرى التشديد على تقديم نتيجة اختبار (pcr) سلبي من قبل الوافدين للمحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبع داخل المطار، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، إضافة إلى تعقيم وتطهير المطار كل 3 ساعات، وتطهير أماكن نقل الحقائب بعد كل استخدام.