صحيفة سعودية: المملكة حريصة على الشعب الأفغاني وتدعو لتجنب منع تدهور الأوضاع

قالت صحيفة "اليوم" السعودية، إن بيان الخارجية السعودية بخصوص الأوضاع الراهنة في أفغانستان وما شهدته من تطورات متسارعة وخطيرة ألـقت بظلالـها على الأوضاع الأمنية في البلاد، يأتي انطلاقاً من حرص المملكة على الشعب الأفغاني، معربة عن أملها أن تُعلي جميع المكونات الاجتماعية والقبلية، والأطياف السياسية، والمؤسسات المدنية والعسكرية داخل أفغانستان صوت الحكمة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، وأن يعملوا لتجنب منع تدهور الأوضاع الأمنية.

وأضافت الصحيفة، فى افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (بلاد الحرمين.. والتاريخ الإنساني)، أن المملكة تأمل من حركة طالبان وكل الأطراف الأفغانية أن تعمل على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد.

وأشارت إلى أن هذا البيان يعكس حرص المملكة على الأمن والاستقرار وحقن الدماء في أفغانستان النابع من منطلق العلاقات التاريخية، والروابط القوية التي تربط البلدين الشقيقين، وامتدادًا لما توليه المملكة من اهتمام كبير بأمن واستقرار جميع الدول الإسلامية بلا استثناء.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بقولها: المملكة العربية السعودية وهي التي قدمت لعقود طويلة دعما لا محدودا في الجانب التنموي والإغاثي والإنساني للشعب الأفغاني الشقيق، من منطلق دورها الإنساني تجاه هـذا البلد الإسلامي العزيز. فهي تأمل في ذات الـوقت ألاَّ يطول الوقت حتى يعود لأفغانستان أمنها واستقرارها وفق عملية سياسية تتسع للجميع ولا تقصي أحدا، انطلاقا من حرص بلاد الحرمين الشريفين على الاستقرار الإقليمي والدولي وهو الهدف الذي يجد أقصى الجهود والمبادرات كنهج تاريخي يلتقي مع المكانة القيادية الرائدة للمملكة في المجتمع الدولي إجمالا والعالم الإسلامي على وجه التحديد.