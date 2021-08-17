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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 11:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 11:08 ص

تقام اليوم، الثلاثاء، العديد من المنافسات القوية على مستوى الكرة العالمية والمحلية، حيث تُلعب 3 مباريات قوية في مرحلة التصفيات النهائية لدوري أبطال أوروبا، فيما تقام اليوم أيضًا مباراة السوبر الألماني وتجمع بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وعلى مستوى الكرة المحلية، تقام اليوم 4 مباريات قوية، حيث يلتقي سيراميكا مع الاتحاد السكندري وإنبي مع الإسماعيلي، فيما يستضيف الزمالك فريق وادي دجلة، ويحل الأهلي ضيفًا على طلائع الجيش.

وتستعرض «الشروق» جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

دوري أبطال أوروبا (تحديد المتأهل للمجموعات):

ريد بول سالزبورج (النمسا) × بروندبي (الدانمارك)  9:00م             beIN Sports 3 HD Premium

شيريف تيراسبول (مولدوفا)× دينامو زغرب (كرواتيا)  9:00م              beIN Sports 2 HD Premium

موناكو (فرنسا) × شاختار دونيتسك (أوكرانيا)  9:00م             beIN Sports 1 HD Premium

كأس السوبر الألماني:

بايرن ميونخ × بوروسيا دورتموند  8:30م                         Sat. 1 Deutschland

الدوري المصري الممتاز:

الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا  7:00م               ON Time Sports 3 HD

إنبي × الإسماعيلي  7:00م                   ON Time Sports 1 HD

طلائع الجيش × الأهلي  9:00م                                ON Time Sports 1 HD

الزمالك × وادي دجلة  9:00م                                ON Time Sports 2 HD


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