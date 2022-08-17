أوبك: لسنا سببا في تفاقم معدلات التضخم حول العالم

قال الأمين العام الجديد لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص، اليوم الأربعاء، إن مجموعة المنتجين ليست مسؤولة عن ارتفاع التضخم، مشيرا بأصابع الاتهام بدلا من ذلك إلى النقص المزمن في استثمارات النفط والغاز.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، ذكر الغيص في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «أوبك ليست وراء هذه الزيادة في الأسعار. هناك عوامل أخرى خارج أوبك تقف بالفعل وراء الارتفاع الذي شهدناه في الغاز (و) في النفط».

وتابع: «مرة أخرى، أعتقد باختصار، بالنسبة لي، أنه نقص في الاستثمار، نقص مزمن في الاستثمار. هذه هي الحقيقة القاسية التي يجب على الناس أن يستيقظوا عليها وعلى صانعي السياسة أن يلتفتوا إليها».

وأردف: «بمجرد أن يتحقق ذلك، أعتقد أنه يمكننا البدء في التفكير في حل هنا. والحل واضح جدا، ولدى أوبك حل؛ الاستثمار والاستثمار والاستثمار».

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعيين الكويتي لمدة ثلاث سنوات أمينا عاما لمنظمة «أوبك»، خلفا للنيجيري المخضرم محمد باركيندو، الذي توفي الشهر الماضي عن 63 عاما قبل أيام فقط من موعد تنحيه عن المنظمة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في يونيو إن الاستثمار العالمي في الطاقة في طريقه للزيادة بنسبة 8% هذا العام ليصل إلى 2.4 تريليون دولار، ومعظم الزيادة المتوقعة تأتي في الأساس من الطاقة النظيفة.

ووصفت النتائج بأنها «مشجعة»، لكنها حذرت من أن مستويات الاستثمار لا تزال بعيدة عن أن تكون كافية لمعالجة الأبعاد المتعددة لأزمة الطاقة.