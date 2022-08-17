قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، إن إصراره على الحصول على البكالوريوس في السياحة، يبعث برسالة أمل لأولاده وكل الناس، مشيرًا إلى أن الأمر كان مهمًا بالنسبة له، وأصر على إتمامه والانتهاء منه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن رحلته مع التعليم كانت صعبة جدًا اعتبارًا من الصف الأول الثانوي، منوهًا إلى أن والده توفاه الله أثناء دراسته بالصف الثالث الإعدادي.

وذكر أنه عاش بمفرده تقريبًا عندما كان في الصف الأول الثانوي، ثم التحق بعدها بمعهد السياحة، متابعًا: «بدأت رحلتي في الشغل من أولى ثانوي، أنا من أصرف على نفسي، وهو ما كان يعطلني في التعليم، لأنني لم أعلم كيف أوفق بين الاثنين».

وأوضح أنه كان يقضي 3 سنوات حتى ينجح في السنة الدراسية الواحدة بالمعهد، حتى وصل إلى السنة الدراسية الرابعة منذ 20 عامًا، قائلًا إن انتفاء شرط عدم الطرد من المعهد، حال رسوبه في الامتحانات، أخّر حصوله على البكالوريوس.

وأكد أنه كان يدفع مصروفات الكلية وإعادة القيد، ويحافظ على وجوده طالبًا في المعهد حتى العام الماضي، راويًا موقفًا ظريفًا مع والد زوجته: «وأنا بتقدم لمراتي من 17 عاما وعدت حمايا إني يا عمي عندي 3 مواد وهخلص والله، ولما أخدت البكالوريوس بعت له رسالة أول واحد قلت له يا عمي أنا خلصت تعليمي ونفذت الوعد».

وأشار إلى أنه تحمس للانتهاء من دراسته، بعد حديثه مع ابنه حول المذاكرة والدراسة، ورد ابنه عليه بأنه لم ينهِ دراسته الجامعية، مضيفًا أن الموقف تسبب له في إحراج وضيق.

وروى أنه أخبر ابنه بأنه وصل بالفعل إلى السنة الرابعة بالكلية، وشرح له الظروف التي منعته من استكمال التعليم، قائلًا إن مجموعه الضعيف في الثانوية العامة، منعه من الالتحاق بقسم السيناريو في معهد السينما، بفارق 1%.

ولفت إلى أنهم طلبوا منه الالتحاق بمعهد فنون مسرحية قسم تمثيل، لكنه لم يكن جيدًا إلا في إلقاء الشعر، راويًا: «أيامها كتبت أغاني لإيهاب توفيق وهشام عباس، وكنت دفعة أحمد رزق وأحمد زاهر ومحمود عبدالمغني، لكني قلت مش همثل وهقدم في مجال تاني أتعلمه».

وتوجه بالشكر إلى الدكتورة عزة مسعود، عميد معهد السياحة، خاصة أن الموجودين رحبوا بعودته وساعدوه على الحصول على الكتب الدراسية القديمة الخاصة بالمواد التي رسب فيها، مختتمًا: «قررت أعيش تجربة المذاكرة وعشتها فعلًا وامتحنت، وحضرت امتحان شفوي في مناقشة مشروع تخرج وسط طلاب في سن أولادي، كانت تجربة ظريفة جدًا، الشهادة حاجة مهمة، والإنسان مهما وصل لازم يخلصها».

وأعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن حصوله على البكالوريوس، وذلك بعد إتمام عامه الـ48، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أخدت البكالوريوس».

وكان الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، كشف عن انتظاره نتيجة الامتحانات لحصوله على البكالوريوس، وذلك بعد إتمام عامه الـ48.

وبعث أيمن رسالة أمل إلى متابعيه، حيث كتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «مش مهم السن وفي أي وقت هتقدر تعمل اللي أنت عايزه.. أنا عايز الكل يعرف إن أنا بعد ما أتممت عامي الـ48 دخلت الامتحانات وخلصت المواد اللي عليا ومستني النتيجة، هاخد البكالوريوس أخيرًا، ده البكالوريوس ده طويل أوي».