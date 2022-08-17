غلق مقهي يضع الكراسي علي خطوط السكة الحديد في كفر الشيخ

قرر جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، غلق مقهي بمدينة فوه قام صاحبها بوضع الكراسي والمناضد بالقرب من خطوط السكك الحديد، وذلك بعد أن انتشرت خلال الساعات الماضية، صورة لأحد الكافتريات قامت بوضع الكراسي علي شريط السكة الحديد بمدينة فوه، لتتحرك الأجهزة المعنية لمعرفة موقع ومكان الصورة المتداولة.

وتوجه اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، لموقع الكافتريا، وتم فحص الصورة المتداولة، وتبين أنها لأحد المقاهي المستأجرة من السكك الحديدية، بالقرب من محطة قطار فوه، وقام مستأجرها بوضع الكراسي والمناضد بالقرب من خطوط السكة الحديد، ليجري علي الفور إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المقهي.

وقد تبين لرئيس مدينة فوه، أن صاحب المقهى متعاقد مع هيئة السكك الحديد، وتم إزالة الإشغال الموجودة علي شريط السكة الحديد، كما تم التنبيه علي مستأجر المقاهي، وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار المخالفة مرة آخري.