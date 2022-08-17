القوات الأوكرانية تقصف مدينة إنيرجودار في مقاطعة زابوروجيه بشكل مكثف

أعلنت إدارة مدينة إنيرجودار في مقاطعة زابوروجيه الخاضعة للجيش الروسي جنوب أوكرانيا، أن قوات كييف قصفت المدينة بشكل مكثف.

وشددت الإدارة، وفقا "لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، على أن التشكيلات المسلحة التابعة لنظام كييف قصفت بشكل مكثف مدينة إنيرجودار، داعية في الوقت نفسه السكان للجوء إلى أماكن آمنة ويجري العمل على الكشف عن الإصابات وتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية جراء القصف الأوكراني.

وكانت القوات الأوكرانية قد قصفت سابقا محطة زابوروجيه النووية في مدينة إنيرجودار بشكل منتظم، الأمر الذي يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق.